توكنوميكس Infinity Skies (ISKY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Infinity Skies (ISKY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Infinity Skies (ISKY) In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies. الموقع الرسمي: https://infinityskies.io/ اشتر ISKY الآن!

توكنوميكس Infinity Skies (ISKY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Infinity Skies (ISKY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.41K $ 8.41K $ 8.41K إجمالي العرض: $ 18.36M $ 18.36M $ 18.36M العرض المتداول: $ 15.52M $ 15.52M $ 15.52M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.96K $ 9.96K $ 9.96K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.727568 $ 0.727568 $ 0.727568 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00054219 $ 0.00054219 $ 0.00054219 معرفة المزيد عن سعر Infinity Skies (ISKY)

توكنوميكس Infinity Skies (ISKY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Infinity Skies (ISKY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ISKY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ISKY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ISKY، استكشف السعر المباشر لتوكن ISKY!

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