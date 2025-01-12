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سعر Infinity Skies (ISKY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.67K . يتم تحديث سعر ISKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Infinity Skies الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 316.33 - تغيير سعر Infinity Skies خلال اليوم هو -18.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.52M

أداء سعر Infinity Skies (ISKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infinity Skies مقابل USD هو $ -0.000138501741731543 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinity Skies مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinity Skies مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinity Skies مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000138501741731543 -18.18% 30 يوم $ 0 -75.70% 60 يوم $ 0 -73.16% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Infinity Skies (ISKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinity Skies: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.727568$ 0.727568 $ 0.727568 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -18.18% تغير السعر (7 أيام) -69.23%

معلومات سوق Infinity Skies (ISKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: