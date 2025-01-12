سعر Infinity Skies (ISKY)
سعر Infinity Skies (ISKY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.67K. يتم تحديث سعر ISKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Infinity Skies الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 316.33
- تغيير سعر Infinity Skies خلال اليوم هو -18.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 15.52M
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خلال اليوم، كان سعر Infinity Skies مقابل USD هو $ -0.000138501741731543 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinity Skies مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinity Skies مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinity Skies مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000138501741731543
|-18.18%
|30 يوم
|$ 0
|-75.70%
|60 يوم
|$ 0
|-73.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinity Skies: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-18.18%
-69.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies.
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