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سعر Infinity PAD (IPAD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 770.56K . يتم تحديث سعر IPAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Infinity PAD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.60K - تغيير سعر Infinity PAD خلال اليوم هو -2.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Infinity PAD (IPAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infinity PAD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinity PAD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinity PAD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinity PAD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.91% 30 يوم $ 0 -33.80% 60 يوم $ 0 -50.37% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Infinity PAD (IPAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinity PAD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01029255$ 0.01029255 $ 0.01029255 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -2.91% تغير السعر (7 أيام) -26.83%

معلومات سوق Infinity PAD (IPAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: