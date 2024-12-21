سعر Infinity PAD (IPAD)
سعر Infinity PAD (IPAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 770.56K. يتم تحديث سعر IPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Infinity PAD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.60K
- تغيير سعر Infinity PAD خلال اليوم هو -2.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Infinity PAD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinity PAD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinity PAD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinity PAD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.91%
|30 يوم
|$ 0
|-33.80%
|60 يوم
|$ 0
|-50.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinity PAD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-2.91%
-26.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Infinity Pad is the dominant launchpad on BSC, with built-in compliance, fiat support, audited contracts, trustless escrow, & many liquidity supporting tools. Infinity Pad is founded by market-leading KOLs, and is powered by DAO Maker's Chainmaker Kit, giving it access to 300,000+ users from day 1
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