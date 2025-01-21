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سعر Infinity Games (ING) المباشر لليوم هو USD 0.00001617 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ING مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Infinity Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.55K - تغيير سعر Infinity Games خلال اليوم هو -43.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Infinity Games (ING) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infinity Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinity Games مقابل USD هو $ -0.0000080834 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinity Games مقابل USD هو $ -0.0000094139 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinity Games مقابل USD هو $ -0.0000218112308783097 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -43.98% 30 يوم $ -0.0000080834 -49.99% 60 يوم $ -0.0000094139 -58.21% 90 يوم $ -0.0000218112308783097 -57.42%

تحليل سعر Infinity Games (ING)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinity Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001235$ 0.00001235 $ 0.00001235 24 ساعة مرتفع $ 0.00002926$ 0.00002926 $ 0.00002926 عالية طوال الوقت $ 0.069273$ 0.069273 $ 0.069273 تغير السعر (1 ساعة) +17.76% تغير السعر (1يوم) -43.98% تغير السعر (7 أيام) -46.69%

معلومات سوق Infinity Games (ING)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: