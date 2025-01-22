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سعر Infinity Exchange (IEX) المباشر لليوم هو USD 0.564662 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Infinity Exchange الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.53K - تغيير سعر Infinity Exchange خلال اليوم هو +6.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Infinity Exchange (IEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infinity Exchange مقابل USD هو $ +0.03363111 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinity Exchange مقابل USD هو $ -0.2206189770 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinity Exchange مقابل USD هو $ -0.1598693076 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinity Exchange مقابل USD هو $ -0.2008440391281266 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.03363111 +6.33% 30 يوم $ -0.2206189770 -39.07% 60 يوم $ -0.1598693076 -28.31% 90 يوم $ -0.2008440391281266 -26.23%

تحليل سعر Infinity Exchange (IEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinity Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.522159$ 0.522159 $ 0.522159 24 ساعة مرتفع $ 0.564823$ 0.564823 $ 0.564823 عالية طوال الوقت $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 تغير السعر (1 ساعة) +1.03% تغير السعر (1يوم) +6.33% تغير السعر (7 أيام) -25.06%

معلومات سوق Infinity Exchange (IEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: