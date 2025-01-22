سعر Infinity Exchange (IEX)
سعر Infinity Exchange (IEX) المباشر لليوم هو USD 0.564662. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Infinity Exchange الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.53K
- تغيير سعر Infinity Exchange خلال اليوم هو +6.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Infinity Exchange مقابل USD هو $ +0.03363111 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinity Exchange مقابل USD هو $ -0.2206189770 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinity Exchange مقابل USD هو $ -0.1598693076 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinity Exchange مقابل USD هو $ -0.2008440391281266 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.03363111
|+6.33%
|30 يوم
|$ -0.2206189770
|-39.07%
|60 يوم
|$ -0.1598693076
|-28.31%
|90 يوم
|$ -0.2008440391281266
|-26.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinity Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.03%
+6.33%
-25.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IEX aims to bring real-world assets (RWAs) into the digital trading realm through innovative blockchain, NFT, and AI technologies. As the first RWA exchange regulated by top financial regulatory bodies on a public blockchain, IEX combines extensive financial and technological expertise to provide regulated on-chain RWA and digital financial trading solutions. IEX explores and establish technical standards, best practices, and industry guidance for on-chain real-world assets to improve the quality and efficiency of on-chain real-world assets.
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