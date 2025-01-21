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سعر Infinitee (INFTEE) المباشر لليوم هو USD 0.00010765 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر INFTEE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Infinitee الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.44 - تغيير سعر Infinitee خلال اليوم هو -0.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Infinitee (INFTEE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infinitee مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinitee مقابل USD هو $ +0.0000017787 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinitee مقابل USD هو $ -0.0000054820 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinitee مقابل USD هو $ -0.00000111142112360442 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.53% 30 يوم $ +0.0000017787 +1.65% 60 يوم $ -0.0000054820 -5.09% 90 يوم $ -0.00000111142112360442 -1.02%

تحليل سعر Infinitee (INFTEE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinitee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00010577$ 0.00010577 $ 0.00010577 24 ساعة مرتفع $ 0.00010849$ 0.00010849 $ 0.00010849 عالية طوال الوقت $ 0.03194577$ 0.03194577 $ 0.03194577 تغير السعر (1 ساعة) +0.49% تغير السعر (1يوم) -0.53% تغير السعر (7 أيام) -1.78%

معلومات سوق Infinitee (INFTEE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: