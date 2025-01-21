سعر Infinitee (INFTEE)
سعر Infinitee (INFTEE) المباشر لليوم هو USD 0.00010765. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر INFTEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Infinitee الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.44
- تغيير سعر Infinitee خلال اليوم هو -0.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Infinitee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinitee مقابل USD هو $ +0.0000017787 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinitee مقابل USD هو $ -0.0000054820 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinitee مقابل USD هو $ -0.00000111142112360442 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.53%
|30 يوم
|$ +0.0000017787
|+1.65%
|60 يوم
|$ -0.0000054820
|-5.09%
|90 يوم
|$ -0.00000111142112360442
|-1.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinitee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.49%
-0.53%
-1.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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