سعر Infinitecoin (IFC)
سعر Infinitecoin (IFC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 548.46K. يتم تحديث سعر IFC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Infinitecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 309.65
- تغيير سعر Infinitecoin خلال اليوم هو -9.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 109.97B
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خلال اليوم، كان سعر Infinitecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinitecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinitecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinitecoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.13%
|30 يوم
|$ 0
|+137.88%
|60 يوم
|$ 0
|+100.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinitecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-9.13%
-15.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Infinitecoin is a Litecoin fork and uses the scrypt Proof-of-Work hashing algorithm. It has a 30-second block target and the difficulty retargets every hour. There is a total of 90.6 billion Infinitecoin. Block rewards are 524,288 Infinitecoin per block and halves every 86,400 blocks (roughly 1 month). Infinitecoin was launched on 5 June 2013.
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