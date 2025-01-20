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سعر Infinite Truths (TRUTHS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 114.07K . يتم تحديث سعر TRUTHS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Infinite Truths الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.45K - تغيير سعر Infinite Truths خلال اليوم هو -32.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.78M

أداء سعر Infinite Truths (TRUTHS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infinite Truths مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinite Truths مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinite Truths مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinite Truths مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -32.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Infinite Truths (TRUTHS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinite Truths: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.01% تغير السعر (1يوم) -32.64% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Infinite Truths (TRUTHS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: