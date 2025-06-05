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سعر Infinite Sui Glitch (ISG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.41K . يتم تحديث سعر ISG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Infinite Sui Glitch الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Infinite Sui Glitch خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Infinite Sui Glitch (ISG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infinite Sui Glitch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinite Sui Glitch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinite Sui Glitch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinite Sui Glitch مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -94.02% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Infinite Sui Glitch (ISG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinite Sui Glitch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0011416$ 0.0011416 $ 0.0011416 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Infinite Sui Glitch (ISG)

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