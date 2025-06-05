سعر Infinite Sui Glitch (ISG)
سعر Infinite Sui Glitch (ISG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.41K. يتم تحديث سعر ISG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Infinite Sui Glitch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Infinite Sui Glitch خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Infinite Sui Glitch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinite Sui Glitch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinite Sui Glitch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinite Sui Glitch مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-94.02%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinite Sui Glitch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
nfinite Sui Glitch (ISG) is a community-driven memecoin developed exclusively on the innovative Sui blockchain. Its main purpose is to enable token holders to earn passive income through a unique automated dividend distribution mechanism. A 2% transaction fee on every buy and sell is collected and redistributed as dividends in SUI tokens to holders every 10 minutes. ISG merges meme culture and blockchain innovation, leveraging social media trends and viral marketing to rapidly expand and engage its community.
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