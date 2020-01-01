توكنوميكس Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions. الموقع الرسمي: https://www.iplr.site/ اشتر IPLR الآن!

توكنوميكس Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.98K $ 11.98K $ 11.98K إجمالي العرض: $ 994.99M $ 994.99M $ 994.99M العرض المتداول: $ 994.99M $ 994.99M $ 994.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.98K $ 11.98K $ 11.98K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00214484 $ 0.00214484 $ 0.00214484 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

توكنوميكس Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IPLR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IPLR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IPLR، استكشف السعر المباشر لتوكن IPLR!

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