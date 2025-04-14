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سعر Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 508.35K . يتم تحديث سعر IPLR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Infinite Price Liquidity Rocket الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Infinite Price Liquidity Rocket خلال اليوم هو +4.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.14M

أداء سعر Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infinite Price Liquidity Rocket مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinite Price Liquidity Rocket مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinite Price Liquidity Rocket مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinite Price Liquidity Rocket مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinite Price Liquidity Rocket: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00214484$ 0.00214484 $ 0.00214484 تغير السعر (1 ساعة) +2.94% تغير السعر (1يوم) +4.22% تغير السعر (7 أيام) -51.41%

معلومات سوق Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: