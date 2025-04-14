سعر Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)
سعر Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 508.35K. يتم تحديث سعر IPLR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Infinite Price Liquidity Rocket الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Infinite Price Liquidity Rocket خلال اليوم هو +4.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.14M
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خلال اليوم، كان سعر Infinite Price Liquidity Rocket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinite Price Liquidity Rocket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinite Price Liquidity Rocket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinite Price Liquidity Rocket مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinite Price Liquidity Rocket: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.94%
+4.22%
-51.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions.
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