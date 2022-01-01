توكنوميكس Infinite Money Glitch (IMG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Infinite Money Glitch (IMG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Infinite Money Glitch (IMG) Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts. Key Features: • Automated SOL Rewards: Holders receive Solana directly to their wallets • Proportional Distribution: Rewards scale with your holding size - the more $IMG you hold, the higher your SOL yield • Fair Tax Structure: Consistent 5% tax across all transactions ensures market stability • Token2022 Integration: Utilizing Solana's latest token program for enhanced efficiency and security • Transparent Distribution: All reward calculations and distributions are verifiable on-chain The Infinite Money Glitch ecosystem is designed to reward long-term holders while maintaining market liquidity. By implementing the tax at the token program level, we've created a more efficient and secure reward system compared to traditional reflection tokens. الموقع الرسمي: https://www.img.money/ اشتر IMG الآن!

توكنوميكس Infinite Money Glitch (IMG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Infinite Money Glitch (IMG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M إجمالي العرض: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M العرض المتداول: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04171505 $ 0.04171505 $ 0.04171505 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00150689 $ 0.00150689 $ 0.00150689 السعر الحالي: $ 0.00444776 $ 0.00444776 $ 0.00444776 معرفة المزيد عن سعر Infinite Money Glitch (IMG)

توكنوميكس Infinite Money Glitch (IMG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Infinite Money Glitch (IMG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IMG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IMG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IMG، استكشف السعر المباشر لتوكن IMG!

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