توكنوميكس Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀 الموقع الرسمي: https://infinitemoneyglitchx2.netlify.app/ اشتر IMGX2 الآن!

توكنوميكس Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.09K $ 18.09K $ 18.09K إجمالي العرض: $ 415.59M $ 415.59M $ 415.59M العرض المتداول: $ 415.59M $ 415.59M $ 415.59M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.09K $ 18.09K $ 18.09K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00189496 $ 0.00189496 $ 0.00189496 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

توكنوميكس Infinite Money Glitch X2 (IMGX2): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IMGX2 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IMGX2 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IMGX2، استكشف السعر المباشر لتوكن IMGX2!

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