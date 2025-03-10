سعر Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)
سعر Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.04K. يتم تحديث سعر IMGX2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Infinite Money Glitch X2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.33K
- تغيير سعر Infinite Money Glitch X2 خلال اليوم هو -6.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 419.10M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IMGX2 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IMGX2.
خلال اليوم، كان سعر Infinite Money Glitch X2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinite Money Glitch X2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinite Money Glitch X2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinite Money Glitch X2 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.83%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinite Money Glitch X2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+12.27%
-6.83%
-94.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 IMGX2 إلى AUD
A$--
|1 IMGX2 إلى GBP
￡--
|1 IMGX2 إلى EUR
€--
|1 IMGX2 إلى USD
$--
|1 IMGX2 إلى MYR
RM--
|1 IMGX2 إلى TRY
₺--
|1 IMGX2 إلى JPY
¥--
|1 IMGX2 إلى RUB
₽--
|1 IMGX2 إلى INR
₹--
|1 IMGX2 إلى IDR
Rp--
|1 IMGX2 إلى PHP
₱--
|1 IMGX2 إلى EGP
￡E.--
|1 IMGX2 إلى BRL
R$--
|1 IMGX2 إلى CAD
C$--
|1 IMGX2 إلى BDT
৳--
|1 IMGX2 إلى NGN
₦--
|1 IMGX2 إلى UAH
₴--
|1 IMGX2 إلى VES
Bs--
|1 IMGX2 إلى PKR
Rs--
|1 IMGX2 إلى KZT
₸--
|1 IMGX2 إلى THB
฿--
|1 IMGX2 إلى TWD
NT$--
|1 IMGX2 إلى CHF
Fr--
|1 IMGX2 إلى HKD
HK$--
|1 IMGX2 إلى MAD
.د.م--
|1 IMGX2 إلى MXN
$--