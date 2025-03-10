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سعر Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.04K . يتم تحديث سعر IMGX2 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Infinite Money Glitch X2 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.33K - تغيير سعر Infinite Money Glitch X2 خلال اليوم هو -6.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 419.10M

أداء سعر Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infinite Money Glitch X2 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinite Money Glitch X2 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinite Money Glitch X2 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinite Money Glitch X2 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.83% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinite Money Glitch X2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00189496$ 0.00189496 $ 0.00189496 تغير السعر (1 ساعة) +12.27% تغير السعر (1يوم) -6.83% تغير السعر (7 أيام) -94.56%

معلومات سوق Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: