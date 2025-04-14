سعر Infinite Money Glitch (IMG)
سعر Infinite Money Glitch (IMG) المباشر لليوم هو USD 0.00698292. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.66M. يتم تحديث سعر IMG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Infinite Money Glitch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Infinite Money Glitch خلال اليوم هو -1.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.59M
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خلال اليوم، كان سعر Infinite Money Glitch مقابل USD هو $ -0.000137341493237141 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinite Money Glitch مقابل USD هو $ +0.0083194837 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinite Money Glitch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinite Money Glitch مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000137341493237141
|-1.92%
|30 يوم
|$ +0.0083194837
|+119.14%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinite Money Glitch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.92%
-1.92%
+26.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts. Key Features: • Automated SOL Rewards: Holders receive Solana directly to their wallets • Proportional Distribution: Rewards scale with your holding size - the more $IMG you hold, the higher your SOL yield • Fair Tax Structure: Consistent 5% tax across all transactions ensures market stability • Token2022 Integration: Utilizing Solana's latest token program for enhanced efficiency and security • Transparent Distribution: All reward calculations and distributions are verifiable on-chain The Infinite Money Glitch ecosystem is designed to reward long-term holders while maintaining market liquidity. By implementing the tax at the token program level, we've created a more efficient and secure reward system compared to traditional reflection tokens.
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