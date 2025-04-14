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سعر Infinite Money Glitch (IMG) المباشر لليوم هو USD 0.00698292 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.66M . يتم تحديث سعر IMG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Infinite Money Glitch الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Infinite Money Glitch خلال اليوم هو -1.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.59M

أداء سعر Infinite Money Glitch (IMG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infinite Money Glitch مقابل USD هو $ -0.000137341493237141 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinite Money Glitch مقابل USD هو $ +0.0083194837 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinite Money Glitch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinite Money Glitch مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000137341493237141 -1.92% 30 يوم $ +0.0083194837 +119.14% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Infinite Money Glitch (IMG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinite Money Glitch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00626347$ 0.00626347 $ 0.00626347 24 ساعة مرتفع $ 0.00774273$ 0.00774273 $ 0.00774273 عالية طوال الوقت $ 0.04171505$ 0.04171505 $ 0.04171505 تغير السعر (1 ساعة) +0.92% تغير السعر (1يوم) -1.92% تغير السعر (7 أيام) +26.96%

معلومات سوق Infinite Money Glitch (IMG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: