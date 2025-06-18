سعر Infinite Games (SN6)
سعر Infinite Games (SN6) المباشر لليوم هو USD 2.27. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.72M. يتم تحديث سعر SN6 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Infinite Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Infinite Games خلال اليوم هو -8.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.20M
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خلال اليوم، كان سعر Infinite Games مقابل USD هو $ -0.223098180476789 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinite Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinite Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinite Games مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.223098180476789
|-8.96%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinite Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-8.96%
-25.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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