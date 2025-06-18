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سعر Infinite Games (SN6) المباشر لليوم هو USD 2.27 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.72M . يتم تحديث سعر SN6 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Infinite Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Infinite Games خلال اليوم هو -8.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.20M

أداء سعر Infinite Games (SN6) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infinite Games مقابل USD هو $ -0.223098180476789 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinite Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinite Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinite Games مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.223098180476789 -8.96% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Infinite Games (SN6)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinite Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 24 ساعة مرتفع $ 2.51$ 2.51 $ 2.51 عالية طوال الوقت $ 3.21$ 3.21 $ 3.21 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -8.96% تغير السعر (7 أيام) -25.25%

معلومات سوق Infinite Games (SN6)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: