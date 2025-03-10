سعر Infinite BTC Reward (IBR)
سعر Infinite BTC Reward (IBR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 163.55K. يتم تحديث سعر IBR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Infinite BTC Reward الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.63K
- تغيير سعر Infinite BTC Reward خلال اليوم هو -31.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.54M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IBR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IBR.
خلال اليوم، كان سعر Infinite BTC Reward مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinite BTC Reward مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinite BTC Reward مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinite BTC Reward مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-31.79%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinite BTC Reward: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.21%
-31.79%
-72.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$IBR introduces a new concept as the first-ever BTC rewards token, designed to redefine how cryptocurrency holders can generate passive income. By simply holding $IBR in your wallet, you unlock the ability to earn Bitcoin (BTC) rewards effortlessly, making it an innovative and accessible option for both seasoned investors and newcomers to the crypto space. The mechanics are elegantly simple yet powerful: a 5/5 rewards tax structure ensures that every transaction within the $IBR ecosystem contributes to the reward pool. 5% of each transaction is collected as a tax redistributed directly to $IBR holders in the form of BTC.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 IBR إلى AUD
A$--
|1 IBR إلى GBP
￡--
|1 IBR إلى EUR
€--
|1 IBR إلى USD
$--
|1 IBR إلى MYR
RM--
|1 IBR إلى TRY
₺--
|1 IBR إلى JPY
¥--
|1 IBR إلى RUB
₽--
|1 IBR إلى INR
₹--
|1 IBR إلى IDR
Rp--
|1 IBR إلى PHP
₱--
|1 IBR إلى EGP
￡E.--
|1 IBR إلى BRL
R$--
|1 IBR إلى CAD
C$--
|1 IBR إلى BDT
৳--
|1 IBR إلى NGN
₦--
|1 IBR إلى UAH
₴--
|1 IBR إلى VES
Bs--
|1 IBR إلى PKR
Rs--
|1 IBR إلى KZT
₸--
|1 IBR إلى THB
฿--
|1 IBR إلى TWD
NT$--
|1 IBR إلى CHF
Fr--
|1 IBR إلى HKD
HK$--
|1 IBR إلى MAD
.د.م--
|1 IBR إلى MXN
$--