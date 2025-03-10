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سعر Infinite BTC Reward (IBR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 163.55K . يتم تحديث سعر IBR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Infinite BTC Reward الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.63K - تغيير سعر Infinite BTC Reward خلال اليوم هو -31.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.54M

أداء سعر Infinite BTC Reward (IBR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infinite BTC Reward مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinite BTC Reward مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinite BTC Reward مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinite BTC Reward مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -31.79% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Infinite BTC Reward (IBR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinite BTC Reward: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00149989$ 0.00149989 $ 0.00149989 تغير السعر (1 ساعة) +1.21% تغير السعر (1يوم) -31.79% تغير السعر (7 أيام) -72.88%

معلومات سوق Infinite BTC Reward (IBR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: