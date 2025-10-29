معلومات سعر Infinitar Governance Token (IGT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00259981 $ 0.00259981 $ 0.00259981 24 ساعة منخفض $ 0.00345557 $ 0.00345557 $ 0.00345557 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00259981$ 0.00259981 $ 0.00259981 24 ساعة مرتفع $ 0.00345557$ 0.00345557 $ 0.00345557 عالية طوال الوقت $ 0.680328$ 0.680328 $ 0.680328 أدنى سعر $ 0.00224626$ 0.00224626 $ 0.00224626 تغير السعر (1 ساعة) -2.93% تغير السعر (1يوم) +2.29% تغير السعر (7 أيام) -11.68% تغير السعر (7 أيام) -11.68%

سعر Infinitar Governance Token (IGT) في الوقت الحقيقي هو $0.00270713. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول IGT بين أدنى سعر $ 0.00259981 وأعلى سعر $ 0.00345557، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـIGT على الإطلاق هو $ 0.680328، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00224626.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير IGT -2.93% على مدار الساعة الماضية، +2.29% على مدار 24 ساعة، و -11.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Infinitar Governance Token (IGT)

القيمة السوقية $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M إمداد دورة التداول 468.53M 468.53M 468.53M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Infinitar Governance Token هي $ 1.27M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IGT يبلغ 468.53M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.71M.