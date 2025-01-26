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سعر Infinet (INFI) المباشر لليوم هو USD 0.00007369 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر INFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Infinet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 149.18 - تغيير سعر Infinet خلال اليوم هو -1.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Infinet (INFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infinet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinet مقابل USD هو $ -0.0000081701 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinet مقابل USD هو $ -0.0000144011 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinet مقابل USD هو $ -0.00001107696840734529 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.46% 30 يوم $ -0.0000081701 -11.08% 60 يوم $ -0.0000144011 -19.54% 90 يوم $ -0.00001107696840734529 -13.06%

تحليل سعر Infinet (INFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00007264$ 0.00007264 $ 0.00007264 24 ساعة مرتفع $ 0.00007492$ 0.00007492 $ 0.00007492 عالية طوال الوقت $ 0.00884579$ 0.00884579 $ 0.00884579 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -1.46% تغير السعر (7 أيام) -15.09%

معلومات سوق Infinet (INFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: