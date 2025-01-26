سعر Infinet (INFI)
سعر Infinet (INFI) المباشر لليوم هو USD 0.00007369. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر INFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Infinet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 149.18
- تغيير سعر Infinet خلال اليوم هو -1.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Infinet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinet مقابل USD هو $ -0.0000081701 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinet مقابل USD هو $ -0.0000144011 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinet مقابل USD هو $ -0.00001107696840734529 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.46%
|30 يوم
|$ -0.0000081701
|-11.08%
|60 يوم
|$ -0.0000144011
|-19.54%
|90 يوم
|$ -0.00001107696840734529
|-13.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-1.46%
-15.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Infinet is a next-generation decentralized network designed to provide seamless connectivity for IoT devices and 5G services. Leveraging the power of Ethereum Layer 1 for security and zk-Rollups Layer 2 for scalability, Infinet offers a highly efficient, privacy-focused, and community-driven platform for global connectivity. With integrated multi-protocol support and the Infinet OMNI device at its core, Infinet bridges the gap between IoT, 5G, and decentralized technology, bringing infinite possibilities to the world.
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