سعر Infinect (INFC)
سعر Infinect (INFC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.30K. يتم تحديث سعر INFC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Infinect الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.46
- تغيير سعر Infinect خلال اليوم هو +0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Infinect مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinect مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinect مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinect مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.57%
|30 يوم
|$ 0
|-11.53%
|60 يوم
|$ 0
|+23.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinect: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+0.57%
-11.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Infinect is a decentralized AI cloud that leverages global resources, spanning from data centers to smartphones. Its objective is to facilitate the development of next-generation digital services applications for the benefit of humanity. Infinect provides website and telegram bot as the DApps to allow people purchase our products. With our DApps, user can choose their needs such as Computing, Graphic Processing and file storage.
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