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سعر Indigo Protocol iETH (IETH) المباشر لليوم هو USD 3,678.69 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Indigo Protocol iETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.29K - تغيير سعر Indigo Protocol iETH خلال اليوم هو +3.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Indigo Protocol iETH (IETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Indigo Protocol iETH مقابل USD هو $ +107.8 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Indigo Protocol iETH مقابل USD هو $ -223.5260332560 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Indigo Protocol iETH مقابل USD هو $ +118.6730679240 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Indigo Protocol iETH مقابل USD هو $ +938.720698859366 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +107.8 +3.02% 30 يوم $ -223.5260332560 -6.07% 60 يوم $ +118.6730679240 +3.23% 90 يوم $ +938.720698859366 +34.26%

تحليل سعر Indigo Protocol iETH (IETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Indigo Protocol iETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,487.45$ 3,487.45 $ 3,487.45 24 ساعة مرتفع $ 3,778.2$ 3,778.2 $ 3,778.2 عالية طوال الوقت $ 4,588.11$ 4,588.11 $ 4,588.11 تغير السعر (1 ساعة) +0.58% تغير السعر (1يوم) +3.02% تغير السعر (7 أيام) +0.07%

معلومات سوق Indigo Protocol iETH (IETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: