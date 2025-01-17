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سعر Indigo Protocol iBTC (IBTC) المباشر لليوم هو USD 104,825 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Indigo Protocol iBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.46K - تغيير سعر Indigo Protocol iBTC خلال اليوم هو +7.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Indigo Protocol iBTC (IBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Indigo Protocol iBTC مقابل USD هو $ +6,932.35 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Indigo Protocol iBTC مقابل USD هو $ +9,175.6886550000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Indigo Protocol iBTC مقابل USD هو $ +19,299.9911475000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Indigo Protocol iBTC مقابل USD هو $ +40,197.13157322695 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +6,932.35 +7.08% 30 يوم $ +9,175.6886550000 +8.75% 60 يوم $ +19,299.9911475000 +18.41% 90 يوم $ +40,197.13157322695 +62.20%

تحليل سعر Indigo Protocol iBTC (IBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Indigo Protocol iBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 96,885$ 96,885 $ 96,885 24 ساعة مرتفع $ 104,921$ 104,921 $ 104,921 عالية طوال الوقت $ 115,419$ 115,419 $ 115,419 تغير السعر (1 ساعة) +0.57% تغير السعر (1يوم) +7.08% تغير السعر (7 أيام) +10.58%

معلومات سوق Indigo Protocol iBTC (IBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: