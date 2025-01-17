سعر Indigo Protocol iBTC (IBTC)
سعر Indigo Protocol iBTC (IBTC) المباشر لليوم هو USD 104,825. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Indigo Protocol iBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.46K
- تغيير سعر Indigo Protocol iBTC خلال اليوم هو +7.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IBTC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IBTC.
خلال اليوم، كان سعر Indigo Protocol iBTC مقابل USD هو $ +6,932.35 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Indigo Protocol iBTC مقابل USD هو $ +9,175.6886550000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Indigo Protocol iBTC مقابل USD هو $ +19,299.9911475000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Indigo Protocol iBTC مقابل USD هو $ +40,197.13157322695 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +6,932.35
|+7.08%
|30 يوم
|$ +9,175.6886550000
|+8.75%
|60 يوم
|$ +19,299.9911475000
|+18.41%
|90 يوم
|$ +40,197.13157322695
|+62.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Indigo Protocol iBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
+7.08%
+10.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
iBTC is synthetic Bitcoin released in November of 2022 as part of Indigo Protocol v1. The Indigo Protocol is a CDP (Collateralized Debt Position) based DeFi protocol that brings capital-efficient synthetic assets to the Cardano ecosystem. Users can purchase iBTC from a DEX just like any Cardano native asset, or can mint iBTC within the Indigo Protocol by depositing ADA as collateral. When users mint iBTC within the Indigo Protocol, they must deposit sufficient ADA such that their CDP remains above the applicable Minimum Collateralization Ratio (MCR) - meaning a user deposits collateral in the form of ADA that ensures over-collateralization. If the value of a user's ADA collateral begins to decrease toward the MCR, a user can choose to add more collateral to keep their iBTC position above the MCR. If a user’s collateral becomes worth less than the MCR of their iBTC debt, the Indigo Stability Pool providers will allow the user to keep their iBTC but will exchange Stability Pool iBTC for the user’s higher value ADA collateral. Thereby ensuring that iBTC remains overcollateralized and that the Indigo Protocol remains solvent via its efficient liquidation process. Unique to Indigo, users still receive their ADA staking rewards from stake pool delegation while ADA is being used as collateral in a CDP. This CDP Liquid Staking feature presents a unique use case for iBTC in trading strategies. The Indigo DAO controls the iBTC parameters and can therefore vote to raise or lower the Minimum Collateralization Ratio for iBTC and all Indigo iAssets.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 IBTC إلى AUD
A$168,768.25
|1 IBTC إلى GBP
￡84,908.25
|1 IBTC إلى EUR
€101,680.25
|1 IBTC إلى USD
$104,825
|1 IBTC إلى MYR
RM471,712.5
|1 IBTC إلى TRY
₺3,724,432.25
|1 IBTC إلى JPY
¥16,286,660.25
|1 IBTC إلى RUB
₽10,861,966.5
|1 IBTC إلى INR
₹9,076,796.75
|1 IBTC إلى IDR
Rp1,718,442,348
|1 IBTC إلى PHP
₱6,144,841.5
|1 IBTC إلى EGP
￡E.5,283,180
|1 IBTC إلى BRL
R$634,191.25
|1 IBTC إلى CAD
C$150,948
|1 IBTC إلى BDT
৳12,744,623.5
|1 IBTC إلى NGN
₦163,023,840
|1 IBTC إلى UAH
₴4,421,518.5
|1 IBTC إلى VES
Bs5,660,550
|1 IBTC إلى PKR
Rs29,239,885.5
|1 IBTC إلى KZT
₸55,609,662.5
|1 IBTC إلى THB
฿3,610,173
|1 IBTC إلى TWD
NT$3,449,790.75
|1 IBTC إلى CHF
Fr95,390.75
|1 IBTC إلى HKD
HK$815,538.5
|1 IBTC إلى MAD
.د.م1,054,539.5