ما هو IndiGG ( INDI )

IndiGG is a Sub-DAO of Yield Guild Games (YGG) being built in association with Polygon to create a Play-to-Earn gaming hub within India. IndiGG is building a platform where gamers will discover the future of gaming and embark on a journey into virtual worlds to create economic opportunities for all participants.

المصدر IndiGG (INDI) الموقع الرسمي