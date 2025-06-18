سعر INDIE CRUSH (INDIE)
سعر INDIE CRUSH (INDIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.82K. يتم تحديث سعر INDIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق INDIE CRUSH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر INDIE CRUSH خلال اليوم هو -2.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر INDIE CRUSH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر INDIE CRUSH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر INDIE CRUSH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر INDIE CRUSH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.88%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر INDIE CRUSH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.74%
-2.88%
-36.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IndieCru.sh is a community-based validation platform designed for indie developers to test their applications before launch. Developers create testing programs to collect feedback, identify bugs, and improve user experience. Testers are rewarded with $INDIE tokens for their participation. This system helps prevent failed launches by enabling early product validation, improving quality, and fostering community involvement. The platform supports private and public testing, structured feedback threads, and analytics to support product improvement cycles.
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