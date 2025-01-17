سعر indicaTon (ICTN)
سعر indicaTon (ICTN) المباشر لليوم هو USD 0.00227034. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ICTN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق indicaTon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.33
- تغيير سعر indicaTon خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر indicaTon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر indicaTon مقابل USD هو $ -0.0005351686 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر indicaTon مقابل USD هو $ -0.0002190678 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر indicaTon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0005351686
|-23.57%
|60 يوم
|$ -0.0002190678
|-9.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر indicaTon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-9.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
## What Is indicaton (ICTN)? ICTN - it is the utility token using indicaton.io service indicaton.io - is an info aggregator on TON Blockchain. The project is full community driven, token is distributed well. ## How Many ICTN Coins Are There in Circulation? 7065710 - Circulating supply 24257050 - Full supply (after burn) ### Where Can I Buy indicaton (ICTN)? [DeDust](https://dedust.io/swap/TON/ICTN)
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