سعر Indian Shiba Inu (INDSHIB)
سعر Indian Shiba Inu (INDSHIB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر INDSHIB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Indian Shiba Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.48
- تغيير سعر Indian Shiba Inu خلال اليوم هو +1.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Indian Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Indian Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Indian Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Indian Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.34%
|30 يوم
|$ 0
|-1.92%
|60 يوم
|$ 0
|+0.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Indian Shiba Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
+1.34%
-1.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Indian Shiba is the fastest growing crypto community in India. By combining the power of memes and charitability, Indian Shiba aims to be the most known and most used cryptocurrency not just in India, but in the world. Indian Shiba token is built on Binance Smart Chain (BSC) with a smart code that makes it safe to invest. Indian Shiba Inu tokens are not aided by the government of India and RBI. The purpose of the project has roots to the medical background, since our founders our from that industry, Indian Shiba aims to provide financial support in healthcare. Indian Shiba's core vision is to organize and support various projects including but not limited to ■ Blood donation camps ■ Eye camps ■ Blood testing ■ Telemedicine ■ Basic healthcare facilities to the underprivileged. The function of Indian Shiba also aims to provide free and better education to the poor community. In the near future, we are planning to work on NFT marketplace, Decentralized exchange and more."
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