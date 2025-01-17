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سعر Indian Shiba Inu (INDSHIB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر INDSHIB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Indian Shiba Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.48 - تغيير سعر Indian Shiba Inu خلال اليوم هو +1.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Indian Shiba Inu (INDSHIB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Indian Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Indian Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Indian Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Indian Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.34% 30 يوم $ 0 -1.92% 60 يوم $ 0 +0.91% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Indian Shiba Inu (INDSHIB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Indian Shiba Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00250592$ 0.00250592 $ 0.00250592 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) +1.34% تغير السعر (7 أيام) -1.96%

معلومات سوق Indian Shiba Inu (INDSHIB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: