توكنوميكس Indian Premier League Fan Token (IPL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Indian Premier League Fan Token (IPL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Indian Premier League Fan Token (IPL) The IPL Fan Token is a digital token created for fans of the Indian Premier League and its teams. It rewards loyalty and engagement through interactive features including polls, predictions, trivia, and token-based rewards. Built with a long-term vision, the token is designed to keep supporters connected to the IPL throughout the year and across all future seasons, offering new and ongoing ways for fans to participate beyond match days. الموقع الرسمي: https://www.iplfantoken.com/ اشتر IPL الآن!

توكنوميكس Indian Premier League Fan Token (IPL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Indian Premier League Fan Token (IPL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.82K $ 6.82K $ 6.82K إجمالي العرض: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M العرض المتداول: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.82K $ 6.82K $ 6.82K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Indian Premier League Fan Token (IPL)

توكنوميكس Indian Premier League Fan Token (IPL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Indian Premier League Fan Token (IPL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IPL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IPL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IPL، استكشف السعر المباشر لتوكن IPL!

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