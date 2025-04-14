سعر Indian Premier League Fan Token (IPL)
سعر Indian Premier League Fan Token (IPL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.90K. يتم تحديث سعر IPL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Indian Premier League Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Indian Premier League Fan Token خلال اليوم هو -2.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
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خلال اليوم، كان سعر Indian Premier League Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Indian Premier League Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Indian Premier League Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Indian Premier League Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.85%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Indian Premier League Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.85%
-56.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The IPL Fan Token is a digital token created for fans of the Indian Premier League and its teams. It rewards loyalty and engagement through interactive features including polls, predictions, trivia, and token-based rewards. Built with a long-term vision, the token is designed to keep supporters connected to the IPL throughout the year and across all future seasons, offering new and ongoing ways for fans to participate beyond match days.
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