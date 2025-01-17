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سعر Indian Call Center (ICC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ICC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Indian Call Center الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 603.67 - تغيير سعر Indian Call Center خلال اليوم هو +0.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Indian Call Center (ICC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Indian Call Center مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Indian Call Center مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Indian Call Center مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Indian Call Center مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.80% 30 يوم $ 0 -5.00% 60 يوم $ 0 -17.39% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Indian Call Center (ICC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Indian Call Center: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00508764$ 0.00508764 $ 0.00508764 تغير السعر (1 ساعة) -1.42% تغير السعر (1يوم) +0.80% تغير السعر (7 أيام) +2.04%

معلومات سوق Indian Call Center (ICC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: