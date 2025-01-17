سعر Indian Call Center (ICC)
سعر Indian Call Center (ICC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ICC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Indian Call Center الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 603.67
- تغيير سعر Indian Call Center خلال اليوم هو +0.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Indian Call Center مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Indian Call Center مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Indian Call Center مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Indian Call Center مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.80%
|30 يوم
|$ 0
|-5.00%
|60 يوم
|$ 0
|-17.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Indian Call Center: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.42%
+0.80%
+2.04%
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