توكنوميكس Indexed Finance (NDX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Indexed Finance (NDX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Indexed Finance (NDX) Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies. الموقع الرسمي: https://indexed.finance/ اشتر NDX الآن!

توكنوميكس Indexed Finance (NDX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Indexed Finance (NDX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.86K $ 13.86K $ 13.86K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 40.21K $ 40.21K $ 40.21K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 27.71 $ 27.71 $ 27.71 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00233242 $ 0.00233242 $ 0.00233242 السعر الحالي: $ 0.00402058 $ 0.00402058 $ 0.00402058 معرفة المزيد عن سعر Indexed Finance (NDX)

توكنوميكس Indexed Finance (NDX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Indexed Finance (NDX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NDX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NDX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NDX، استكشف السعر المباشر لتوكن NDX!

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