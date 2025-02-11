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سعر Indexed Finance (NDX) المباشر لليوم هو USD 0.00501461 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.28K . يتم تحديث سعر NDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Indexed Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.58 - تغيير سعر Indexed Finance خلال اليوم هو +0.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.45M

أداء سعر Indexed Finance (NDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Indexed Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Indexed Finance مقابل USD هو $ -0.0014060149 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Indexed Finance مقابل USD هو $ -0.0020375679 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Indexed Finance مقابل USD هو $ -0.000388196652303482 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.87% 30 يوم $ -0.0014060149 -28.03% 60 يوم $ -0.0020375679 -40.63% 90 يوم $ -0.000388196652303482 -7.18%

تحليل سعر Indexed Finance (NDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Indexed Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00490768$ 0.00490768 $ 0.00490768 24 ساعة مرتفع $ 0.00506207$ 0.00506207 $ 0.00506207 عالية طوال الوقت $ 27.71$ 27.71 $ 27.71 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) +0.87% تغير السعر (7 أيام) -2.12%

معلومات سوق Indexed Finance (NDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: