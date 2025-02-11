سعر Indexed Finance (NDX)
سعر Indexed Finance (NDX) المباشر لليوم هو USD 0.00501461. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.28K. يتم تحديث سعر NDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Indexed Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.58
- تغيير سعر Indexed Finance خلال اليوم هو +0.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.45M
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خلال اليوم، كان سعر Indexed Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Indexed Finance مقابل USD هو $ -0.0014060149 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Indexed Finance مقابل USD هو $ -0.0020375679 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Indexed Finance مقابل USD هو $ -0.000388196652303482 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.87%
|30 يوم
|$ -0.0014060149
|-28.03%
|60 يوم
|$ -0.0020375679
|-40.63%
|90 يوم
|$ -0.000388196652303482
|-7.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Indexed Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
+0.87%
-2.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies.
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