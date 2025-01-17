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سعر Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) المباشر لليوم هو USD 61.5 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ETH2X مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Index Coop Ethereum 2x Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 168.27K - تغيير سعر Index Coop Ethereum 2x Index خلال اليوم هو +0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Index Coop Ethereum 2x Index مقابل USD هو $ +0.055964 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Index Coop Ethereum 2x Index مقابل USD هو $ -15.0168178500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Index Coop Ethereum 2x Index مقابل USD هو $ +5.5792000500 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Index Coop Ethereum 2x Index مقابل USD هو $ +18.32402722336058 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.055964 +0.09% 30 يوم $ -15.0168178500 -24.41% 60 يوم $ +5.5792000500 +9.07% 90 يوم $ +18.32402722336058 +42.44%

تحليل سعر Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Index Coop Ethereum 2x Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 58.44$ 58.44 $ 58.44 24 ساعة مرتفع $ 61.95$ 61.95 $ 61.95 عالية طوال الوقت $ 113.05$ 113.05 $ 113.05 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) +0.09% تغير السعر (7 أيام) +5.86%

معلومات سوق Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: