سعر Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X)
سعر Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2X) المباشر لليوم هو USD 61.5. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ETH2X مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Index Coop Ethereum 2x Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 168.27K
- تغيير سعر Index Coop Ethereum 2x Index خلال اليوم هو +0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Index Coop Ethereum 2x Index مقابل USD هو $ +0.055964 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Index Coop Ethereum 2x Index مقابل USD هو $ -15.0168178500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Index Coop Ethereum 2x Index مقابل USD هو $ +5.5792000500 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Index Coop Ethereum 2x Index مقابل USD هو $ +18.32402722336058 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.055964
|+0.09%
|30 يوم
|$ -15.0168178500
|-24.41%
|60 يوم
|$ +5.5792000500
|+9.07%
|90 يوم
|$ +18.32402722336058
|+42.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Index Coop Ethereum 2x Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
+0.09%
+5.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Index Coop Ethereum 2x Index (ETH2x) provides 2x leveraged exposure to ETH on Ethereum mainnet. ETH2x represents an over-collateralized debt position in Aave V3 that enables amplified exposure ETH by tracking a target leverage ratio of 2.0x and rebalancing as prices change.
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