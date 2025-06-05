سعر INCUM (INCUM)
سعر INCUM (INCUM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.38K. يتم تحديث سعر INCUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق INCUM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر INCUM خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.72M
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خلال اليوم، كان سعر INCUM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر INCUM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر INCUM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر INCUM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-40.02%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر INCUM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-17.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
INCUM is an innovative cryptocurrency token designed to generate automatic passive income for its holders. By simply holding at least 100,000 INCUM tokens, users receive hourly distributions directly into their wallets, derived from a 5% tax applied to all transactions (buys, sells, and transfers). This unique mechanism encourages long-term holding, provides effortless hourly earnings, and rewards committed community members. With 100% liquidity, no team allocations, and complete transparency, INCUM offers a straightforward way for crypto investors to enjoy consistent and compounding passive returns.
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