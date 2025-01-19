سعر Increment (INCR)
سعر Increment (INCR) المباشر لليوم هو USD 0.00451063. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر INCR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Increment الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 56.84
- تغيير سعر Increment خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Increment مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Increment مقابل USD هو $ -0.0012793869 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Increment مقابل USD هو $ -0.0013015043 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Increment مقابل USD هو $ +0.000540142616646056 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0012793869
|-28.36%
|60 يوم
|$ -0.0013015043
|-28.85%
|90 يوم
|$ +0.000540142616646056
|+13.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Increment: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-28.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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