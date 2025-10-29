معلومات سعر IncogniFi (INFI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04518864 أدنى سعر $ 0.01540281 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر IncogniFi (INFI) في الوقت الحقيقي هو $0.0154601. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول INFI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـINFI على الإطلاق هو $ 0.04518864، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01540281.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير INFI -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق IncogniFi (INFI)

القيمة السوقية $ 13.91K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.46K إمداد دورة التداول 900.00K إجمالي العرض 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ IncogniFi هي $ 13.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ INFI يبلغ 900.00K، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.46K.