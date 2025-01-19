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سعر Inception swETH (INSWETH) المباشر لليوم هو USD 3,409.13 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر INSWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Inception swETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03K - تغيير سعر Inception swETH خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Inception swETH (INSWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Inception swETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Inception swETH مقابل USD هو $ -591.6374658500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Inception swETH مقابل USD هو $ +108.4945395110 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Inception swETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -591.6374658500 -17.35% 60 يوم $ +108.4945395110 +3.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Inception swETH (INSWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Inception swETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 4,144.63$ 4,144.63 $ 4,144.63 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -1.50%

معلومات سوق Inception swETH (INSWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: