سعر Inception swETH (INSWETH)
سعر Inception swETH (INSWETH) المباشر لليوم هو USD 3,409.13. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر INSWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Inception swETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03K
- تغيير سعر Inception swETH خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Inception swETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Inception swETH مقابل USD هو $ -591.6374658500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Inception swETH مقابل USD هو $ +108.4945395110 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Inception swETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -591.6374658500
|-17.35%
|60 يوم
|$ +108.4945395110
|+3.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Inception swETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
InceptionLRT is an isolated Liquid Restaking protocol for Liquid Staking Tokens (LSTs), enabling the restaking of various LSTs. Its core feature is the issuance of Isolated Liquid Restaking Tokens (iLRTs) for each restaked LST.
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