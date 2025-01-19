سعر Inception stETH (INSTETH)
سعر Inception stETH (INSTETH) المباشر لليوم هو USD 3,199.74. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر INSTETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Inception stETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K
- تغيير سعر Inception stETH خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Inception stETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Inception stETH مقابل USD هو $ -710.1182982000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Inception stETH مقابل USD هو $ -30.8362143540 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Inception stETH مقابل USD هو $ +407.2487672210702 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -710.1182982000
|-22.19%
|60 يوم
|$ -30.8362143540
|-0.96%
|90 يوم
|$ +407.2487672210702
|+14.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Inception stETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
InceptionLRT is an isolated Liquid Restaking protocol for Liquid Staking Tokens (LSTs), enabling the restaking of various LSTs. Its core feature is the issuance of Isolated Liquid Restaking Tokens (iLRTs) for each restaked LST.
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