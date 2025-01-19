احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر INSTETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر INSTETH.

سعر Inception stETH (INSTETH) المباشر لليوم هو USD 3,199.74 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر INSTETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Inception stETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K - تغيير سعر Inception stETH خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Inception stETH (INSTETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Inception stETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Inception stETH مقابل USD هو $ -710.1182982000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Inception stETH مقابل USD هو $ -30.8362143540 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Inception stETH مقابل USD هو $ +407.2487672210702 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -710.1182982000 -22.19% 60 يوم $ -30.8362143540 -0.96% 90 يوم $ +407.2487672210702 +14.58%

تحليل سعر Inception stETH (INSTETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Inception stETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 4,132.67$ 4,132.67 $ 4,132.67 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Inception stETH (INSTETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: