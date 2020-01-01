توكنوميكس Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) InceptionLRT is a decentralized protocol designed to optimize the potential of restaking through a secure and modular framework. The platform allows users to make their digital assets more capital-efficient by enabling restaking across multiple networks. With increased liquidity, advanced customization, and a comprehensive reward structure powered by Inception LRTs, the platform unlocks new opportunities for yield optimization and long-term growth." الموقع الرسمي: https://www.inceptionlrt.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.inceptionlrt.com/ اشتر INWSTETHS الآن!

توكنوميكس Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 465.04K $ 465.04K $ 465.04K إجمالي العرض: $ 103.49 $ 103.49 $ 103.49 العرض المتداول: $ 103.49 $ 103.49 $ 103.49 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 465.04K $ 465.04K $ 465.04K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4,751.37 $ 4,751.37 $ 4,751.37 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,858.31 $ 1,858.31 $ 1,858.31 السعر الحالي: $ 4,493.52 $ 4,493.52 $ 4,493.52 معرفة المزيد عن سعر Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS)

توكنوميكس Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن INWSTETHS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن INWSTETHS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس INWSTETHS، استكشف السعر المباشر لتوكن INWSTETHS!

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