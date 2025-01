ما هو Inception Restaked stETH Symbiotic ( INWSTETHS )

InceptionLRT is a decentralized protocol designed to optimize the potential of restaking through a secure and modular framework. The platform allows users to make their digital assets more capital-efficient by enabling restaking across multiple networks. With increased liquidity, advanced customization, and a comprehensive reward structure powered by Inception LRTs, the platform unlocks new opportunities for yield optimization and long-term growth."

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) مستند تقني الموقع الرسمي