توكنوميكس Inception Restaked ETH (INETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Inception Restaked ETH (INETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Inception Restaked ETH (INETH) InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users. الموقع الرسمي: https://www.inceptionlrt.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.inceptionlrt.com/ اشتر INETH الآن!

توكنوميكس Inception Restaked ETH (INETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Inception Restaked ETH (INETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 261.71K $ 261.71K $ 261.71K إجمالي العرض: $ 65.96 $ 65.96 $ 65.96 العرض المتداول: $ 65.96 $ 65.96 $ 65.96 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 261.71K $ 261.71K $ 261.71K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4,144.14 $ 4,144.14 $ 4,144.14 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,270.63 $ 1,270.63 $ 1,270.63 السعر الحالي: $ 3,968.01 $ 3,968.01 $ 3,968.01 معرفة المزيد عن سعر Inception Restaked ETH (INETH)

توكنوميكس Inception Restaked ETH (INETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Inception Restaked ETH (INETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن INETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن INETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس INETH، استكشف السعر المباشر لتوكن INETH!

توقعات سعر INETH هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه INETH؟ تجمع صفحة توقعات أسعار INETH الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر INETH الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!