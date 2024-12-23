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سعر Inception Restaked ETH (INETH) المباشر لليوم هو USD 3,337.67 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.20M . يتم تحديث سعر INETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Inception Restaked ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 147.04 - تغيير سعر Inception Restaked ETH خلال اليوم هو -0.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 360.89

أداء سعر Inception Restaked ETH (INETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Inception Restaked ETH مقابل USD هو $ -19.229533246388 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Inception Restaked ETH مقابل USD هو $ -27.1796481110 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Inception Restaked ETH مقابل USD هو $ +1,077.7980600310 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Inception Restaked ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -19.229533246388 -0.57% 30 يوم $ -27.1796481110 -0.81% 60 يوم $ +1,077.7980600310 +32.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Inception Restaked ETH (INETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Inception Restaked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,319.86$ 3,319.86 $ 3,319.86 24 ساعة مرتفع $ 3,427.83$ 3,427.83 $ 3,427.83 عالية طوال الوقت $ 4,144.14$ 4,144.14 $ 4,144.14 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.57% تغير السعر (7 أيام) -14.66%

معلومات سوق Inception Restaked ETH (INETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: