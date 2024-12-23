سعر Inception Restaked ETH (INETH)
سعر Inception Restaked ETH (INETH) المباشر لليوم هو USD 3,337.67. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.20M. يتم تحديث سعر INETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Inception Restaked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 147.04
- تغيير سعر Inception Restaked ETH خلال اليوم هو -0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 360.89
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خلال اليوم، كان سعر Inception Restaked ETH مقابل USD هو $ -19.229533246388 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Inception Restaked ETH مقابل USD هو $ -27.1796481110 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Inception Restaked ETH مقابل USD هو $ +1,077.7980600310 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Inception Restaked ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -19.229533246388
|-0.57%
|30 يوم
|$ -27.1796481110
|-0.81%
|60 يوم
|$ +1,077.7980600310
|+32.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Inception Restaked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.57%
-14.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users.
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