توكنوميكس Incept (INCEPT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Incept (INCEPT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Incept (INCEPT) INCEPT is an experiment that introduces 10,000 “dimensional tokens” built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems. الموقع الرسمي: https://incept.build الوثيقة البيضاء: https://incept.build/resources/INCEPT.pdf اشتر INCEPT الآن!

توكنوميكس Incept (INCEPT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Incept (INCEPT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 63.01K $ 63.01K $ 63.01K إجمالي العرض: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K العرض المتداول: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 63.01K $ 63.01K $ 63.01K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 892.39 $ 892.39 $ 892.39 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 2.02 $ 2.02 $ 2.02 السعر الحالي: $ 6.3 $ 6.3 $ 6.3 معرفة المزيد عن سعر Incept (INCEPT)

توكنوميكس Incept (INCEPT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Incept (INCEPT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن INCEPT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن INCEPT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس INCEPT، استكشف السعر المباشر لتوكن INCEPT!

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