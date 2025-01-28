سعر Incept (INCEPT)
سعر Incept (INCEPT) المباشر لليوم هو USD 9.06. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 90.76K. يتم تحديث سعر INCEPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Incept الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 423.67
- تغيير سعر Incept خلال اليوم هو +7.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00K
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خلال اليوم، كان سعر Incept مقابل USD هو $ +0.62943 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Incept مقابل USD هو $ -4.1305020180 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Incept مقابل USD هو $ -6.8655918960 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Incept مقابل USD هو $ -42.14511475789609 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.62943
|+7.47%
|30 يوم
|$ -4.1305020180
|-45.59%
|60 يوم
|$ -6.8655918960
|-75.77%
|90 يوم
|$ -42.14511475789609
|-82.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Incept: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.58%
+7.47%
-14.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
INCEPT is an experiment that introduces 10,000 “dimensional tokens” built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems.
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