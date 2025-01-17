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سعر INCASWAP (INCA) المباشر لليوم هو USD 10.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.50M . يتم تحديث سعر INCA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق INCASWAP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 130.49K - تغيير سعر INCASWAP خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 950.00K

أداء سعر INCASWAP (INCA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر INCASWAP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر INCASWAP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر INCASWAP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر INCASWAP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر INCASWAP (INCA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر INCASWAP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 10.19$ 10.19 $ 10.19 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.13%

معلومات سوق INCASWAP (INCA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: