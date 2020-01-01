توكنوميكس In The MEME Time (ITMT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول In The MEME Time (ITMT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات In The MEME Time (ITMT) In The MEME-Time is a tap game that has a light enjoyable fun clock attached to it. Tick Tock This game will fuses stops here elements of strategy, management, and learning appealing to a wide range of players interested in the crypto space while introducing core concepts of crypto. In The MEME-Time, players have the opportunity to earn and trade in-game coins. They will also be able to compete in tournaments and have profit earned poured back into the ecosystem. This benefit provides engagement by providing rewards for gameplay. الموقع الرسمي: https://www.inthememetime.sucks/ اشتر ITMT الآن!

توكنوميكس In The MEME Time (ITMT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار In The MEME Time (ITMT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M إجمالي العرض: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M العرض المتداول: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00499285 $ 0.00499285 $ 0.00499285 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00257879 $ 0.00257879 $ 0.00257879 معرفة المزيد عن سعر In The MEME Time (ITMT)

توكنوميكس In The MEME Time (ITMT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس In The MEME Time (ITMT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ITMT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ITMT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ITMT، استكشف السعر المباشر لتوكن ITMT!

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