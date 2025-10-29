معلومات سعر in real life coin (IRLCOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00322377 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.48% تغير السعر (1يوم) +2.00% تغير السعر (7 أيام) +5.61%

سعر in real life coin (IRLCOIN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول IRLCOIN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـIRLCOIN على الإطلاق هو $ 0.00322377، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير IRLCOIN +1.48% على مدار الساعة الماضية، +2.00% على مدار 24 ساعة، و +5.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق in real life coin (IRLCOIN)

القيمة السوقية $ 350.65K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 350.65K إمداد دورة التداول 999.89M إجمالي العرض 999,892,913.980497

القيمة السوقية الحالية لـ in real life coin هي $ 350.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IRLCOIN يبلغ 999.89M، مع إجمالي عرض 999892913.980497. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 350.65K.