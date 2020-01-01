توكنوميكس IN MEMES WE TRUST ($TRUST)
معلومات IN MEMES WE TRUST ($TRUST)
IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token,
It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency.
We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth!
We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene.
In memes we trust !
توكنوميكس IN MEMES WE TRUST ($TRUST) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار IN MEMES WE TRUST ($TRUST)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس IN MEMES WE TRUST ($TRUST): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس IN MEMES WE TRUST ($TRUST) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن $TRUST التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $TRUST التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $TRUST، استكشف السعر المباشر لتوكن $TRUST!
توقعات سعر $TRUST
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