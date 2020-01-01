توكنوميكس IN MEMES WE TRUST ($TRUST) اكتشف الرؤى الرئيسية حول IN MEMES WE TRUST ($TRUST)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات IN MEMES WE TRUST ($TRUST) IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token, It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency. We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth! We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene. In memes we trust ! الموقع الرسمي: https://inmemeswetrust.net/ اشتر $TRUST الآن!

توكنوميكس IN MEMES WE TRUST ($TRUST) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار IN MEMES WE TRUST ($TRUST)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.62K $ 17.62K $ 17.62K إجمالي العرض: $ 870.09M $ 870.09M $ 870.09M العرض المتداول: $ 870.09M $ 870.09M $ 870.09M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.62K $ 17.62K $ 17.62K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00100456 $ 0.00100456 $ 0.00100456 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر IN MEMES WE TRUST ($TRUST)

توكنوميكس IN MEMES WE TRUST ($TRUST): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس IN MEMES WE TRUST ($TRUST) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $TRUST التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $TRUST التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $TRUST، استكشف السعر المباشر لتوكن $TRUST!

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