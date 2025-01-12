سعر IN MEMES WE TRUST ($TRUST)
سعر IN MEMES WE TRUST ($TRUST) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.78K. يتم تحديث سعر $TRUST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IN MEMES WE TRUST الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 649.19
- تغيير سعر IN MEMES WE TRUST خلال اليوم هو -4.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 870.13M
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خلال اليوم، كان سعر IN MEMES WE TRUST مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IN MEMES WE TRUST مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IN MEMES WE TRUST مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IN MEMES WE TRUST مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.17%
|30 يوم
|$ 0
|-32.63%
|60 يوم
|$ 0
|-20.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر IN MEMES WE TRUST: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.09%
-4.17%
-26.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token, It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency. We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth! We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene. In memes we trust !
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