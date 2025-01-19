سعر Impostors Blood (BLOOD)
سعر Impostors Blood (BLOOD) المباشر لليوم هو USD 0.0109074. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BLOOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Impostors Blood الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 327.29
- تغيير سعر Impostors Blood خلال اليوم هو -0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Impostors Blood مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Impostors Blood مقابل USD هو $ -0.0027666249 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Impostors Blood مقابل USD هو $ -0.0008429751 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Impostors Blood مقابل USD هو $ -0.002864943227798408 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.24%
|30 يوم
|$ -0.0027666249
|-25.36%
|60 يوم
|$ -0.0008429751
|-7.72%
|90 يوم
|$ -0.002864943227798408
|-20.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Impostors Blood: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.24%
-10.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BLOOD is an ERC-20 utility token at the center of the Impostors economy. Players accumulate $BLOOD and can redeem it for a variety of perks and in-game items. Metaverses are boring without games, and competitive games lack social connection. There needs to be a middle ground. Social gaming bridges the gap between today’s Twitch culture and the future of immersive metaverses. Impostors is a AAA social gaming metaverse that is truly player-owned and powered. Impostors’ first game mode will be a social deduction game. The Impostors Genesis drop will give holders access to all Genesis Season events. Each event provides access to a different part of the Impostorverse.
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