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سعر Impostors Blood (BLOOD) المباشر لليوم هو USD 0.0109074 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BLOOD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Impostors Blood الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 327.29 - تغيير سعر Impostors Blood خلال اليوم هو -0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Impostors Blood (BLOOD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Impostors Blood مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Impostors Blood مقابل USD هو $ -0.0027666249 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Impostors Blood مقابل USD هو $ -0.0008429751 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Impostors Blood مقابل USD هو $ -0.002864943227798408 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.24% 30 يوم $ -0.0027666249 -25.36% 60 يوم $ -0.0008429751 -7.72% 90 يوم $ -0.002864943227798408 -20.80%

تحليل سعر Impostors Blood (BLOOD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Impostors Blood: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01075724$ 0.01075724 $ 0.01075724 24 ساعة مرتفع $ 0.01094734$ 0.01094734 $ 0.01094734 عالية طوال الوقت $ 0.125296$ 0.125296 $ 0.125296 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.24% تغير السعر (7 أيام) -10.71%

معلومات سوق Impostors Blood (BLOOD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: