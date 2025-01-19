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سعر IMPLS Finance (IMPLS) المباشر لليوم هو USD 0.145343 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IMPLS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق IMPLS Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.16 - تغيير سعر IMPLS Finance خلال اليوم هو -9.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر IMPLS Finance (IMPLS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IMPLS Finance مقابل USD هو $ -0.0153445096983482 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر IMPLS Finance مقابل USD هو $ -0.0626400133 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر IMPLS Finance مقابل USD هو $ -0.0686373742 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر IMPLS Finance مقابل USD هو $ -0.123963129020653 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0153445096983482 -9.54% 30 يوم $ -0.0626400133 -43.09% 60 يوم $ -0.0686373742 -47.22% 90 يوم $ -0.123963129020653 -46.03%

تحليل سعر IMPLS Finance (IMPLS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IMPLS Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.145693$ 0.145693 $ 0.145693 24 ساعة مرتفع $ 0.16127$ 0.16127 $ 0.16127 عالية طوال الوقت $ 2.95$ 2.95 $ 2.95 تغير السعر (1 ساعة) -1.35% تغير السعر (1يوم) -9.54% تغير السعر (7 أيام) +1.00%

معلومات سوق IMPLS Finance (IMPLS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: